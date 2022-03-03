UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Чернигове российская авиация обстреляла две школы и частные дома: 9 человек погибли

Автор: Наталья Юрченко

В Чернигове российские оккупанты 3 марта совершили авианалет на жилые кварталы. Под обстрел вражеской авиации попали две школы и частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Черниговской ОГА в Telegram.

"Чернигов. Российская авиация также атаковала две школы в районе Старой Подусовки и частные дома. Работают спасатели", - написал он.

По предварительным данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, погибли 9 человек, еще 4 - получили ранения.

Напомним, что сегодня российские оккупанты обстреляли нефтебазу в Чернигове. В результате вспыхнул масштабный пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВторжение России в Украину