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У Чернігові російська авіація обстріляла дві школи та приватні будинки: 9 людей загинули

Автор: Наталія Юрченко

У Чернігові російські окупанти 3 березня здійснили авіаналіт на житлові квартали. Під обстріл ворожої авіації потрапили дві школи та приватні будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОДА в Telegram.

"Чернігів. Російська авіація також атакувала дві школи у районі Старої Подусівки та приватні будинки. Працюють рятувальники", - написав він.

За попередніми даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, загинули 9 осіб, ще 4 - отримали поранення.

Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти обстріляли нафтобазу у Чернігові. В результаті спалахнула масштабна пожежа.

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