В Чернигове разоблачили ботоферму, которая управлялась из РФ

Ботоферма использовала почти 2,5 тысячи бот-аккаунтов.

"Через ботоферму злоумышленники распространяли фейковые информацию для создания панических настроений среди населения. В частности, они размещали сообщение для дискредитации украинской власти и призывали к свержению конституционного строя. Также боты публиковали неправдивую информацию о минировании объектов, в том числе критической инфраструктуры", - сообщили в СБУ.

Исполнители использовали специализированный аппаратно-программный комплекс, через который, в частности, осуществляли сделки в санкционных электронных платежных системах.

Во время обыска по месту жительства организатора ботофермы правоохранители изъяли: