У Чернігові викрили ботоферму, яка управлялася з РФ

Служба безпеки України в Чернігові припинила діяльність ботоферми. Вона Дистанційно управлялася з Російської Федерації.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Ботоферма використовувала майже 2,5 тисячі Бот-акаунтів.
"Через ботоферму зловмисники поширювали фейкові інформацію для створення панічних настроїв серед населення. Зокрема, вони розміщували повідомлення для дискредитації української влади і закликали до повалення конституційного ладу. Також Боти публікували неправдиву інформацію про мінування об'єктів, у тому числі критичної інфраструктури", - повідомили в СБУ.
Виконавці використовували спеціалізований апаратно-програмний комплекс, через який, зокрема, здійснювали операції в санкційних електронних платіжних системах.
Під час обшуку за місцем проживання організатора ботоферми правоохоронці вилучили:
Нагадаємо, нещодавно в Одесі заблокували ботоферму, яка планувала дестабілізувати ситуацію на травневі свята.
Також РБК-Україна писало, що СБУ викрила ботоферму, яка фінансувалася з Росії і займалася дискредитацією і просувала бойовиків так званих "Л/ДНР".