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У Чернігові викрили ботоферму, яка управлялася з РФ

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Чернігів, П'ятниця 21 травня 2021 11:55
У Чернігові викрили ботоферму, яка управлялася з РФ Фото: через ботоферму нагніталася паніка в суспільстві (ssu.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Служба безпеки України в Чернігові припинила діяльність ботоферми. Вона Дистанційно управлялася з Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Ботоферма використовувала майже 2,5 тисячі Бот-акаунтів.

"Через ботоферму зловмисники поширювали фейкові інформацію для створення панічних настроїв серед населення. Зокрема, вони розміщували повідомлення для дискредитації української влади і закликали до повалення конституційного ладу. Також Боти публікували неправдиву інформацію про мінування об'єктів, у тому числі критичної інфраструктури", - повідомили в СБУ.

Виконавці використовували спеціалізований апаратно-програмний комплекс, через який, зокрема, здійснювали операції в санкційних електронних платіжних системах.

Під час обшуку за місцем проживання організатора ботоферми правоохоронці вилучили:

  • сім 16-ти канальних GSM-шлюзів;
  • 2 SIM-банки на 128 карток кожен;
  • 370 сім-карт російського мобільного оператора;
  • 3 ноутбука, через які здійснювалося управління телекомобладнання ботоферми.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі заблокували ботоферму, яка планувала дестабілізувати ситуацію на травневі свята.

Також РБК-Україна писало, що СБУ викрила ботоферму, яка фінансувалася з Росії і займалася дискредитацією і просувала бойовиків так званих "Л/ДНР".

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