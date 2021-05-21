У Чернігові викрили ботоферму, яка управлялася з РФ

Служба безпеки України в Чернігові припинила діяльність ботоферми. Вона Дистанційно управлялася з Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-служба СБУ .

Ботоферма використовувала майже 2,5 тисячі Бот-акаунтів.

"Через ботоферму зловмисники поширювали фейкові інформацію для створення панічних настроїв серед населення. Зокрема, вони розміщували повідомлення для дискредитації української влади і закликали до повалення конституційного ладу. Також Боти публікували неправдиву інформацію про мінування об'єктів, у тому числі критичної інфраструктури", - повідомили в СБУ.

Виконавці використовували спеціалізований апаратно-програмний комплекс, через який, зокрема, здійснювали операції в санкційних електронних платіжних системах.

Під час обшуку за місцем проживання організатора ботоферми правоохоронці вилучили: