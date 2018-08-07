В Чернігові у працівниці дитсадка виявили туберкульоз

У зоні ризику знаходиться майже 300 дітей

У музпрацівника дитячого садочку міста Чернігів була виявлена відкрита форма туберкульозу. Про це йдеться у сюжеті 5 Каналу.

В дошкільному закладі продовжують працювати фахівці санепідемстанції, які проводять дезинфекцію приміщення та іграшок.

"Вона працювала в музичному залі. Звичайно, в контакті вона була з усім педагогічним колективом і дітьми", - повідомила завідуюча дитсадка Галина Щербина.

У зоні ризику знаходиться майже 300 дітей. Діти під пильним наглядом медиків, а жінка буле лікуватись у спеціалізовану диспансері.

Один із батьків вихованців Сергій Петрикей заявив, що "її дочка з моїми синами в одній групі. Їхню родину вже перевірили, заражень немає ні в кого. Зараз перевірятимуть усіх наших діток. Хвилювання є, паніки немає".

Данний випадок став четвертим за рік по виявленню туберкульозу у закладах освіти Чернігова.

Нагадаємо, в Чернігові маршрутка на смерть збила пенсіонерку. Жінку було доставлено в лікарню з попереднім діагнозом "скальпована рана гомілки, шоковий стан", певний час вона була жива, але внаслідок значної втрати крові померла у лікарні.