У Чернігові маршрутка на смерть збила пенсіонерку

Вона померла через значну втрату крові

Сьогодні, 3 серпня, Чернігові на вулиці 1 травня маршрутка збила пенсіонерку. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

Як зазначають у поліції, жінку було доставлено в лікарню з попереднім діагнозом "скальпована рана гомілки, шоковий стан". Певний час вона була жива, але внаслідок значної втрати крові померла у лікарні. Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудового розслідування.

"Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки експлуатації транспорту, що спричинили смерть потерпілого", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 1 серпня, у Тернопільській області вантажівка на тротуарі збила на смерть дитину.

Водій вантажівки Mitsubishi Canter на вулиці Шевченка виїхав на тротуар, коли по ньому йшли жінка з восьмирічною дочкою. В результаті обидві потрапили під машину, а дівчинка отримала смертельні травми і померла до приїзду лікарів. Постраждалу жінку госпіталізували.

Додамо, що у Донецькій області зіткнулися вантажівка і мікроавтобус, в результаті аварії постраждала дитина та її батьки. Їх з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували в лікарню Волновахи. Аварія сталася напередодні вдень, коли мікроавтобус намагався обігнати вантажівку, але не вибрав безпечну дистанцію та врізався в неї.