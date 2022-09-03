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В Чернигове произошел взрыв на выставке боеприпасов, ранены дети

Фото: в Чернигове произошел взрыв на выставке боеприпасов (suspilne.media)
Автор: Наталия Гурковская

В Чернигове, на Валу, во время выставки боеприпасов в субботу, 3 сентября, раздался взрыв. Ранения получили двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

По предварительной информации, у художественного музея проходила выставка боеприпасов, один из которых сдетонировал.

На месте работают скорая и спасатели.

Обновлено 14.37. По данным "Суспильного", причиной травм двух детей на выставке стал ручной сработавший противотанковый гранатомет.

Как сообщалось, ранее в Чернигове полицейские остановили водителя мотоцикла с признаками наркотического опьянения. Он позвал "на помощь" своих знакомых-военных, которые начали угрожать правоохранителям автоматами.

Напомним, в Черниговской области трактор подорвался на противотанковой мине.

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Чернигов