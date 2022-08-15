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В Чернигове военные угрожали полицейским автоматами: что известно

Новина українською →
Чернигов, Понедельник 15 августа 2022 17:11
В Чернигове военные угрожали полицейским автоматами: что известно Фото: в Чернигове военные угрожали полицейским автоматами (скриншот видео)
Автор: Иван Носальский

В Чернигове полицейские остановили водителя мотоцикла с признаками наркотического опьянения. Он позвал "на помощь" своих приятелей-военных, которые начали угрожать правоохранителям автоматами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Национальной полиции в Facebook.

Отмечается, что водитель мотоцикла HONDА был остановлен правоохранителями, но отказался выполнять законные требования. Вместо этого он позвал более 10 людей, которые находились в составе одного из военных формирований. Они были вооружены автоматами и угрожали полицейским.

"Они пытались физически оттеснить их (полицейских - ред.) от водителя-нарушителя и, приведя автоматическое оружие в боевую готовность, направили его в сторону патрульных. При этом выражали оскорбления и угрожали убить полицейских. Для убедительности своих намерений один из мужчин произвел несколько выстрелов в воздух из автомата Калашникова, а другой, блокируя машиной правоохранителей, наехал полицейскому на ногу", - рассказывают в Нацполиции.

Черниговская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере открыла уголовное производство. Личности всех участников происшествия установлены.

По данным правоохранителей, шестерым фигурантам уже объявлено о подозрении. За совершенное они понесут уголовную ответственность.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 7 августа в Киеве мужчина на автомобиле пытался протаранить блокпост Нацгвардии. Его задержали со стрельбой.

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