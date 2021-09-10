В Чернигове произошел пожар в общежитии: эвакуировали 49 человек

Сообщение о пожаре в одной из комнат на втором этаже поступило спасателям в 01:55.

На место происшествия оперативно прибыло 6 отделений пожарно-спасательных подразделений города. В 02:10 было локализовано, а в 02:20 ликвидировано.

Огонь повредил вещи домашнего обихода и внутреннюю облицовку стен.

"Во время ликвидации пожара были эвакуированы 49 человек, которых пожарные вывели на свежий воздух по лестничной клетке. К счастью, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Причина пожара в общежитии пока неизвестна, его устанавливают.

Фото: в Чернигове произошел пожар в студенском общежитии (cn.dsns.gov.ua)