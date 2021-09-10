RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Чернігові сталася пожежа в гуртожитку: евакуювали 49 людей

Автор: Тіберій Юрик

В Чернігові сталася пожежа в одній із кімнат дев'ятиповерхового гуртожитку Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС в Черніговській області.

Повідомлення про пожежу в одній із кімнат на другому поверсі надійшло рятувальникам о 01:55.

На місце події оперативно прибуло 6 відділень пожежно-рятувальних підрозділів міста. О 02:10 було локалізовано, а о 02:20 ліквідовано.

Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку та внутрішнє облицювання стін.

"Під час ліквідації пожежі було евакуйовано 49 осіб, яких вогнеборці вивели на свіже повітря по сходовій клітині. На щастя, жертв та постраждалих не має", - йдеться в повідомленні.

Причина пожежі в гуртожитку наразі невідома, її встановлюють.

Фото: у Чернігові сталася пожежа у студенському гуртожитку (cn.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, що у Києві сталася пожежа у гуртожитку Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (КНЕУ). Внаслідок загоряння ніхто не постраждав.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧернігівПожежа