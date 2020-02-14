В Чернигове полиция открыла дело из-за угроз журналисту

В Чернигове правоохранители открыли уголовное производство по факту угроз местному журналисту со стороны одного из руководителей местного ОСМД. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По словам журналиста, один из руководителей местного ОСМД публично угрожал ему расправой в социальной сети.

Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 345-1 Уголовного кодекса, то есть угроза убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении журналиста в связи с осуществлением им законной профессиональной деятельности.

Отмечается, что данное правонарушение карается исправительными работами сроком до 2 лет, арестом до 6 месяцев, ограничением или лишением свободы до 3 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Офис президента Украины подает в суд иск на программу "Схемы" с требованием опровергнуть информацию о встрече Владимира Зеленского с главой Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Омане. В ОП утверждают, что информация, распространенная журналистами, не соответствует действительности.

Также РБК-Украина писало, что правоохранители установили заказчика поджога автомобиля львовской журналистки. В организации преступления подозревают ранее судимого львовянина, известного в уголовном мире. К преступлению также может быть причастен работник Франковского отдела полиции Львова.