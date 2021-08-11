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В Чернигове подтвердили случаи инфицирования "Дельта"-штамом коронавируса

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Среда 11 августа 2021 15:30
В Чернигове подтвердили случаи инфицирования "Дельта"-штамом коронавируса Фото: Чернигове подтвердили штамм "Дельта" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Чернигове зафиксировали инфицирования штаммом "Дельта". Подтвердили два случая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Черниговского городского совета Александра Ломако в Facebook.

"COVID-19 никуда не исчез. Новости о штамме "Дельта" уже не так далеки - сегодня в Чернигове зафиксировали первые два случая", - говорится в сообщении.

Этот штамм значительно заразнее и 2,26 раз чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще - в реанимацию.

"Все вакцины, используемые в Чернигове - Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Coronavac - это качественные медпрепараты, которые доказали свою эффективность в государствах, которые уже накрыла "Дельта"", - отмечают в горсовете.

По состоянию на 10 августа в Чернигове первую дозу вакцины получили 38 434 человека, а вторую - 22 396. Это соответственно, примерно 16,35% и 9,5% взрослого населения города.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области подтверждены 10 случаев заражений "Дельта" -штамом коронавируса.

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