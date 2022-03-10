В Чернигове перебои с водоснабжением: когда включат воду

В Чернигове по техническим причинам 10 марта прекращено водоснабжение. По состоянию на 18:00 оно частично восстановлено с минимальным давлением, а после 20:00 ситуация может улучшиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черниговского горсовета.

"В 18:00 10.03.2022 начали восстановление водоснабжения. Сейчас идет подача воды в сеть, но давление будет минимальным - на уровне 1-2 этажа. Ситуация должна улучшиться после 20:00 часов сегодня", - сообщили в водоканале.

Сообщается, что по техническим причинам - из-за обесточивания объектов - вода была выключена в 16:30.

Напомним, что утром Чернигов из-за обстрелов оккупанта остался без отопления и газа.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!