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У Чернігові перебої з водопостачанням: коли увімкнуть воду

Автор: Світлана Мащенко

У Чернігові з технічних причин 10 березня припинено водопостачання. Станом на 18:00 його частково відновлено з мінімальним тиском, а після 20:00 ситуація може покращитись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернігівської міськради.

Повідомляється, що з технічних причин - через знеструмлення об'єктів - воду було вимкнено о 16:30.

"О 18:00 год 10.03.2022 почали відновлення водопостачання. Наразі триває подача води в мережу, але тиск буде мінімальним - на рівні 1-2 поверху. Ситуація має покращитись після 20:00 год сьогодні", - повідомили у водоканалі.

Нагадаємо, що вранці Чернігів через обстріли окупанта залишився без опалення і газу.

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Чернігів