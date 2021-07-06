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В Чернигове пассажир выпал из маршрутки во время движения, он в тяжелом состоянии

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Вторник 06 июля 2021 11:12
В Чернигове пассажир выпал из маршрутки во время движения, он в тяжелом состоянии Фото: пассажир выпал из маршрутки во время движения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В городе Чернигов во время движения из маршрутки выпал пассажир. Инцидент произошел по улице Ивана Мазепы возле дома 78А вчера около восьми вечера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

"Во время движения маршрутного автобуса марки "РУТА 22 СПГ" пассажир выпал из аварийного выхода автобуса на проезжую часть дороги", - говорится в сообщении.

В результате происшествия пассажир получил тяжелые травмы и был экстренно доставлен в Черниговскую областную больницу.

Ранее в Киеве вечером 30 июня на улице Курнатовского маршрутка врезалась в столб.

РБК-Украина писало, что в Харькове на проспекте Жуковского на ходу загорелась маршрутка с пассажирами.

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Чернигов маршрутка
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