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В Чернігові пасажир випав із маршрутки під час руху, він у важкому стані

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Вівторок 06 липня 2021 11:12
В Чернігові пасажир випав із маршрутки під час руху, він у важкому стані Фото: пасажир випав із маршрутки під час руху (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В місті Чернігів під час руху із маршрутки випав пасажир. Інцидент стався по вулиця Івана Мазепи біля будинку 78А учора близько восьмої вечора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент із питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

"Під час руху маршрутного автобуса марки "РУТА 22 СПГ" пасажир випав з аварійного виходу автобусу на проїжджу частину дороги", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок пригоди пасажир отримав важкі травми та був екстрено доставлений до Чернігівської обласної лікарні.

Раніше у Києві ввечері 30 червня на вулиці Курнатовського маршрутка врізалася в стовп.

РБК-Україна писало, що у Харкові на проспекті Жуковського на ходу загорілася маршрутка з пасажирами.

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Чернігів маршрутка
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