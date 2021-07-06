В Чернігові пасажир випав із маршрутки під час руху, він у важкому стані
Фото: пасажир випав із маршрутки під час руху (Віталій Носач, РБК-Україна)
В місті Чернігів під час руху із маршрутки випав пасажир. Інцидент стався по вулиця Івана Мазепи біля будинку 78А учора близько восьмої вечора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент із питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
"Під час руху маршрутного автобуса марки "РУТА 22 СПГ" пасажир випав з аварійного виходу автобусу на проїжджу частину дороги", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок пригоди пасажир отримав важкі травми та був екстрено доставлений до Чернігівської обласної лікарні.
Раніше у Києві ввечері 30 червня на вулиці Курнатовського маршрутка врізалася в стовп.
РБК-Україна писало, що у Харкові на проспекті Жуковського на ходу загорілася маршрутка з пасажирами.