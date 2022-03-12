В Чернигове оккупанты разбомбили отель "Украина", который был одной из визитных карточек города
В блокадном Чернигове в самом центре города российские оккупанты разбомбили отель "Украина", который был одной из визиток города.
Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на заявление научного сотрудника в Институте истории Украины НАН Украины Сергея Шумило.
"Они целенаправленно бомбят и уничтожают мирные гражданские объекты и инфраструктуру города - больницы, школы, детские сады, библиотеки, гостиницы, стадионы, жилые многоэтажные дома..." - отметил Шумило.
В Чернигове оккупанты разбомбили отель "Украина" (facebook.com/shumylo)
По его словам, происходит целенаправленное и планомерное уничтожение древнего города, история которого насчитывает более 1300 лет.
"Просьба распространять информацию о "мирных спецоперациях" российских оккупантов, чтобы мир знал правду", - добавил он.
Шумило также отметил, что все эти преступления должны стать свидетельством международного трибунала в Гааге над российскими оккупантами и лично Путиным.
Напомним, в Чернигове российские войска разбомбили стадион, на котором играет местный футбольный клуб "Десна". Также повреждены другие гражданские объекты.
Ранее оккупанты ракетным ударом уничтожили в Чернигове историческое здание областного молодежного центра (бывший кинотеатр им. Щорса), которое является памятником архитектуры.
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