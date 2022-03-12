У Чернігові окупанти розбомбили готель" Україна", який був однією з візитних карток міста

У блокадному Чернігові в самому центрі міста російські окупанти розбомбили готель "Україна", який був однією з візиток міста.

Про це повідомляє РБК Украина з посиланням на заяву наукового співробітника в Інституті історії України НАН України Сергія Шумило.

"Вони цілеспрямовано бомблять і знищують мирні цивільні об'єкти та інфраструктуру міста - лікарні, школи, дитячі садки, бібліотеки, готелі, стадіони, житлові багатоповерхові будинки..." - зазначив Шумило. У Чернігові окупанти розбомбили готель" Україна " (facebook.com/shumylo) За його словами, відбувається цілеспрямоване і планомірне знищення стародавнього міста, історія якого налічує понад 1300 років. "Прохання поширювати інформацію про "мирні спецоперації" російських окупантів, щоб світ знав правду", - додав він. Шумило також зазначив, що всі ці злочини повинні стати свідченням міжнародного трибуналу в Гаазі над російськими окупантами і особисто Путіним.