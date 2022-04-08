В Чернигове с начала войны погибли около 700 человек, - мэр

Россия напала на Украину 24 февраля. С тех пор в результате российской агрессии в Чернигове погибли около 700 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
"За время войны в Чернигове погибли примерно 700 человек, это совокупно и военных, и гражданских", - сказал городской голова Чернигова Владислав Атрошенко.
По его словам, среди убитых 70 тел еще неузнанные, ведь идентифицировать их не смогли.
Кроме того, он отметил, что де-юре около 40 человек числятся пропавшими без вести. Однако, скорее всего их можно считать погибшими, так как многих из них в последний раз видели возле зданий и автомобилей, уничтоженных врагом.
Артошенко добавил, что ориентировочно в городе сейчас остались от 80 до 95 тысяч человек. А к началу войны насчитывалось от 285 до 290 тысяч человек.
Ранее мы сообщали, что жителей Черниговской области призвали пока не возвращаться домой.
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