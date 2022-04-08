В Чернигове с начала войны погибли около 700 человек, - мэр

"За время войны в Чернигове погибли примерно 700 человек, это совокупно и военных, и гражданских", - сказал городской голова Чернигова Владислав Атрошенко.

По его словам, среди убитых 70 тел еще неузнанные, ведь идентифицировать их не смогли.

Кроме того, он отметил, что де-юре около 40 человек числятся пропавшими без вести. Однако, скорее всего их можно считать погибшими, так как многих из них в последний раз видели возле зданий и автомобилей, уничтоженных врагом.

Артошенко добавил, что ориентировочно в городе сейчас остались от 80 до 95 тысяч человек. А к началу войны насчитывалось от 285 до 290 тысяч человек.