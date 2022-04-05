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Жителей Черниговской области призвали пока не возвращаться домой

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Вторник 05 апреля 2022 16:02
Жителей Черниговской области призвали пока не возвращаться домой Фото: жителей Черниговской области призвали пока не возвращаться домой (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Чернигов сейчас имеет проблемы с коммуникацией. Жителей призывают пока не возвращаться домой, чтобы как можно быстрее восстановить ее.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса.

"Есть много запросов, звонков, сообщений о возврате. Не надо этого сейчас делать. Чернигов мы отстроим, но на это надо время. Сейчас есть большая проблема с коммуникациями города, которые на многих участках города уничтожены. Чем меньше ресурсов сейчас будет потреблять Чернигов, тем быстрее мы его восстановим", - пишет Чаус.

После того как восстановят коммуникацию, местные смогут уже вернуться домой.

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