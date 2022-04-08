У Чернігові від початку війни загинуло близько 700 людей, - мер

"За час війни у Чернігові загинули приблизно 700 осіб, це сукупно і військових, і цивільних", - сказав міський голова Чернігова Владислав Атрошенко.

За його словами, серед убитих 70 тіл ще невпізнані, адже ідентифікувати їх не змогли.

Окрім того, він зазначив, що де-юре близько 40 осіб вважаються зниклими безвісти. Однак, швидше за усе їх можна вважати загиблими, позаяк багатьох із них востаннє бачили біля будівель і автівок, знищених ворогом.

Артошенко додав, що орієнтовно у місті наразі залишились від 80 до 95 тисяч людей. А до початку війни налічувалось від 285 до 290 тисяч людей.