У Чернігові від початку війни загинуло близько 700 людей, - мер

Росія напала на Україну 24 лютого. Відтоді внаслідок російської агресії у Чернігові загинули близько 700 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
"За час війни у Чернігові загинули приблизно 700 осіб, це сукупно і військових, і цивільних", - сказав міський голова Чернігова Владислав Атрошенко.
За його словами, серед убитих 70 тіл ще невпізнані, адже ідентифікувати їх не змогли.
Окрім того, він зазначив, що де-юре близько 40 осіб вважаються зниклими безвісти. Однак, швидше за усе їх можна вважати загиблими, позаяк багатьох із них востаннє бачили біля будівель і автівок, знищених ворогом.
Артошенко додав, що орієнтовно у місті наразі залишились від 80 до 95 тисяч людей. А до початку війни налічувалось від 285 до 290 тисяч людей.
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