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У Чернігові від початку війни загинуло близько 700 людей, - мер

Від початку війни у Чернігові загинули 700 людей (GettyImages-)
Автор: Тетяна Самарук

Росія напала на Україну 24 лютого. Відтоді внаслідок російської агресії у Чернігові загинули близько 700 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"За час війни у Чернігові загинули приблизно 700 осіб, це сукупно і військових, і цивільних", - сказав міський голова Чернігова Владислав Атрошенко.

За його словами, серед убитих 70 тіл ще невпізнані, адже ідентифікувати їх не змогли.

Окрім того, він зазначив, що де-юре близько 40 осіб вважаються зниклими безвісти. Однак, швидше за усе їх можна вважати загиблими, позаяк багатьох із них востаннє бачили біля будівель і автівок, знищених ворогом.

Артошенко додав, що орієнтовно у місті наразі залишились від 80 до 95 тисяч людей. А до початку війни налічувалось від 285 до 290 тисяч людей.

Раніше ми повідомляли, що жителів Чернігівської області закликали поки що не повертатися додому.

Також ми писали, що у Чернігові окупанти знищили будівлю онкологічного відділення.

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