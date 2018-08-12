У Чернігові у чоловіка вилучили наркотики та зброю на мільйон гривень

Чернігівець близько півроку незаконно збував наркотичні та психотропні речовини

У Чернігові під час санкціонованого обшуку у місцевого жителя поліція вилучили майже кілограм наркотичних засобів, зброю, набої та значну суму грошей. Про це повідомив сектор комунікації поліції Чернігівської області.

За попередніми підрахунками, загальна вартість вилученого за цінами "чорного ринку" становить близько мільйона гривень.

"Поліцейські встановили, що цей громадянин вже близько півроку займався незаконним збутом наркотичних та психотропних речовин. Було проведено комплекс оперативних заходів, в ході якого правоохоронці отримали достатні докази протиправної діяльності чернігівця. Його затримання відбулося із залученням спецпідрозділу поліції КОРД під час завершення зловмисником чергової оборудки", - йдеться в повідомленні.

У поліції уточнили, що серед вилученого - переважно амфетамін, а також марихуана та наркотичні солі, крім того вилучено пристрої і тару для точного фасування наркотиків і значну суму грошей у вітчизняній та іноземній валюті, еквівалентну 80 тисячам гривень.

Під час обшуків поліцейські також виявили та вилучили два пістолети та понад два десятки патронів калібру 7,62 мм.

Підозрюваного затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Фото: наркотики і зброя, вилучені в Чернігові

Поліція проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України (виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів).

Нагадаємо, військова прокуратура Київського гарнізону спільно із співробітниками управлінь СБУ та Нацполіції у Київській області у середу затримала на збуті амфетаміну військовослужбовця-контрактника Національної гвардії України.