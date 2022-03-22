В Чернигове исчезла электроэнергия и водоснабжение

В Чернигове по состоянию на утро 22 марта полностью отсутствует электроснабжение. Кроме того, из-за обесточивания в городе отсутствует вода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Чергановской ОВА Вячеслав Чаус .

По его словам, из-за обстрелов российских оккупантов жители Чернигова снова остались без электроэнергии. Также обесточена насосная станция. Поэтому в городе также нет водоснабжения.

Глава области добавил, что в городе работают аварийные коммунальные службы для восстановления коммуникаций.