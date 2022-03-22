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В Чернигове исчезла электроэнергия и водоснабжение

Фото: в Чернигове нет воды и света (t.me/nexta_live)
Автор: Наталья Юрченко

В Чернигове по состоянию на утро 22 марта полностью отсутствует электроснабжение. Кроме того, из-за обесточивания в городе отсутствует вода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Чергановской ОВА Вячеслав Чаус.

По его словам, из-за обстрелов российских оккупантов жители Чернигова снова остались без электроэнергии. Также обесточена насосная станция. Поэтому в городе также нет водоснабжения.

Глава области добавил, что в городе работают аварийные коммунальные службы для восстановления коммуникаций.

Напомним, оккупанты в ночь на 22 марта обстреляли из "Градов" Криворожский район Днепропетровской области.

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