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Чернігів залишився без електроенергії та водопостачання

Фото: в Чернігові немає води та світла (t.me/nexta_live)
Автор: Наталія Юрченко

В Чернігові станом на ранок 22 березня повністю відсутнє електропостачання. Крім того, через знеструмлення у місті відсутня вода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Черганівської ОВА В'ячеслав Чаус.

За його словами, через обстріли російських окупантів жителі Чернігова залишилися без електроенергії. Також знеструмлена насосна станція. Через це у місті також немає водопостачання.

Голова області додав, що у місті працюють аварійні комунальні служби для відновлення комунікацій.

Нагадаємо, окупанти в ніч на 22 березня обстріляли з "Градів" Криворізький район Дніпропетровської області.

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