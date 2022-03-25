Чернигов нуждается в генераторах для организации точек раздачи воды

"Вниманию предприятий и организаций города Чернигова! Для организации точек стационарной раздачи воды КП "Черниговводоканал" необходимо: два современных (энергосберегающих) дизельных генератора мощностью 80-100 кВА (64-80 кВт) на 380 В. Будем благодарны за оказанную помощь!"- говорится в сообщении.

Информацию просят отправлять в сообщениях через страницу предприятия в Фейсбук.

Напомним, недавно стало известно, что в Чернигове вводится ограничение при раздаче питьевой воды. Коммунальные предприятия города Чернигова продолжают подвозить питьевую воду по всем районам города. Однако из-за вторжения российских войск, количество емкостей ограничено.

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