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Чернігів потребує генераторів для організації точок роздачі води

Фото: Чернігів потребує генераторів для організації точок роздачі води (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

"Чернігівводоканал" потребує два сучасних дизельних генераторів для організації точок стаціонарної роздачі води. Комунальне підприємство звертається за допомогою до підприємств та організацій міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Чернігівводоканал".

"До уваги підприємств та організацій міста Чернігова! Для організації точок стаціонарної роздачі води КП "Чернігівводоканал "потребує: два сучасних (енергозберігаючих) дизельних генератора потужністю 80-100 кВА (64-80 кВт) на 380 В. Будемо вдячні за надану допомогу!" - йдеться в повідомленні.

Інформацію просять надсилати у повідомленнях через сторінку підприємства у Фейсбук.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в Чернігові вводиться обмеження при роздачі питної води. Комунальні підприємства міста Чернігова продовжують підвозити питну воду по всіх районах міста. Однак через вторгнення російських військ, кількість ємностей обмежена.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 30-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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