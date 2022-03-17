Чернигов на грани гуманитарной катастрофы, - мэр

По его словам, город практически полностью обесточен, отсутствует связь и тепло, поскольку авиаударами и артиллерийскими обстрелами были разрушены тепловые сети. Также уже размерзлись внутридомовые сети, поэтому восстановление теплоснабжения потеряло смысл. Кроме того, уничтожена городская ТЭЦ.

"Сейчас город уходит в реальную гуманитарную катастрофу. В городе не хватает продуктов питания, медикаментов, перевязочных материалов, обезболивающих, антисептиков, хлорки. Мы стоим перед риском вспышки кишечных заболеваний - невозможно соблюдать санитарию, потому что в городе нет и воды. Горячей и холодной воды, потому что нет электроэнергии", - отметил Атрошенко.

Он также уточнил, что на сегодня разрушены почти все объекты инфраструктуры в Чернигове, поэтому сложно оценить ущерб.