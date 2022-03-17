UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чернигов на грани гуманитарной катастрофы, - мэр

Фото: мэр Чернигова Владислав Атрошенко (facebook.com/vladatroshenko)
Автор: Ульяна Безпалько

Из-за войны России против Украины город Чернигов оказался на грани гуманитарной катастрофы. Там уже несколько дней нет тепла, электричества и воды, в городе проблемы с наличием продуктов питания и медикаментов.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал городской голова Владислав Атрошенко.

По его словам, город практически полностью обесточен, отсутствует связь и тепло, поскольку авиаударами и артиллерийскими обстрелами были разрушены тепловые сети. Также уже размерзлись внутридомовые сети, поэтому восстановление теплоснабжения потеряло смысл. Кроме того, уничтожена городская ТЭЦ.

"Сейчас город уходит в реальную гуманитарную катастрофу. В городе не хватает продуктов питания, медикаментов, перевязочных материалов, обезболивающих, антисептиков, хлорки. Мы стоим перед риском вспышки кишечных заболеваний - невозможно соблюдать санитарию, потому что в городе нет и воды. Горячей и холодной воды, потому что нет электроэнергии", - отметил Атрошенко.

Он также уточнил, что на сегодня разрушены почти все объекты инфраструктуры в Чернигове, поэтому сложно оценить ущерб.

Напомним, вчера российские войска из артиллерии обстреляли Чернигов, в результате погибли 13 человек, которые стояли в очереди за хлебом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧерниговГуманитарная помощьВойна России против Украины