Чернигов, Гостомель, Киев: в сети показали аэрофотоснимки разрушенных объектов инфраструктуры

Масштабы разрушенной инфраструктуры показали на фотографиях. На космоснимках можно увидеть разрушенные мосты, торговые центры, а также многоэтажные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Фото также демонстрируют разрушенные многоквартирные дома Бородянке, взорванный мост на трассе Киев-Львов и сгоревший логистический центр в Стоянке под Киевом, сгоревший гипермаркет "Эпицентр" в Чернигове и пр.

Так, на одном из снимков видны горящие топливные баки на подконтрольном России аэродроме "Антонов" в Гостомеле.

На спутниковых снимках пригородов Киева можно увидеть, насколько сильно пострадали объекты инфраструктуры от обстрелов российскими ракетами.

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