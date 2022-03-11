Чернигов, Гостомель, Киев: в сети показали аэрофотоснимки разрушенных объектов инфраструктуры

Масштабы разрушенной инфраструктуры показали на фотографиях. На космоснимках можно увидеть разрушенные мосты, торговые центры, а также многоэтажные дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
На спутниковых снимках пригородов Киева можно увидеть, насколько сильно пострадали объекты инфраструктуры от обстрелов российскими ракетами.
Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.