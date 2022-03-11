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Чернігів, Гостомель, Київ: у мережі показали аерофотознімки зруйнованих будівель

Автор: Константин Широкун

Масштаби зруйнованої інфраструктури показали на фотографіях. На космознімках можна побачити зруйновані мости, торгові центри, а також багатоповерхові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

На супутникових знімках передмість Києва можна побачити, наскільки сильно постраждали об'єкти інфраструктури від обстрілів російськими ракетами.

Так, на одному зі знімків видно палаючі паливні баки на підконтрольному Росії аеродромі "Антонов" в Гостомелі.

Фото також демонструють зруйновані багатоквартирні будинки Бородянці, підірваний міст на трасі Київ-Львів і згорілий логістичний центр у стоянці під Києвом, згорілий гіпермаркет" Епіцентр " у Чернігові та ін.

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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