Чернігів, Гостомель, Київ: у мережі показали аерофотознімки зруйнованих будівель

Масштаби зруйнованої інфраструктури показали на фотографіях. На космознімках можна побачити зруйновані мости, торгові центри, а також багатоповерхові будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
На супутникових знімках передмість Києва можна побачити, наскільки сильно постраждали об'єкти інфраструктури від обстрілів російськими ракетами.
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