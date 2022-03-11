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Чернигов, Гостомель, Киев: в сети показали аэрофотоснимки разрушенных объектов инфраструктуры

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Пятница 11 марта 2022 06:04
Чернигов, Гостомель, Киев: в сети показали аэрофотоснимки разрушенных объектов инфраструктуры Стоянка на космическом снимке (Фото: cnn.com)
Автор: Константин Широкун

Масштабы разрушенной инфраструктуры показали на фотографиях. На космоснимках можно увидеть разрушенные мосты, торговые центры, а также многоэтажные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

На спутниковых снимках пригородов Киева можно увидеть, насколько сильно пострадали объекты инфраструктуры от обстрелов российскими ракетами.

Чернигов, Гостомель, Киев: в сети показали аэрофотоснимки разрушенных объектов инфраструктурыТак, на одном из снимков видны горящие топливные баки на подконтрольном России аэродроме "Антонов" в Гостомеле.

Чернигов, Гостомель, Киев: в сети показали аэрофотоснимки разрушенных объектов инфраструктурыФото также демонстрируют разрушенные многоквартирные дома Бородянке, взорванный мост на трассе Киев-Львов и сгоревший логистический центр в Стоянке под Киевом, сгоревший гипермаркет "Эпицентр" в Чернигове и пр.

Чернигов, Гостомель, Киев: в сети показали аэрофотоснимки разрушенных объектов инфраструктуры

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