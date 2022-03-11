Чернигов, Гостомель, Киев: в сети показали аэрофотоснимки разрушенных объектов инфраструктуры
Масштабы разрушенной инфраструктуры показали на фотографиях. На космоснимках можно увидеть разрушенные мосты, торговые центры, а также многоэтажные дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
На спутниковых снимках пригородов Киева можно увидеть, насколько сильно пострадали объекты инфраструктуры от обстрелов российскими ракетами.
Так, на одном из снимков видны горящие топливные баки на подконтрольном России аэродроме "Антонов" в Гостомеле.
Фото также демонстрируют разрушенные многоквартирные дома Бородянке, взорванный мост на трассе Киев-Львов и сгоревший логистический центр в Стоянке под Киевом, сгоревший гипермаркет "Эпицентр" в Чернигове и пр.
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