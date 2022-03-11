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Чернігів, Гостомель, Київ: у мережі показали аерофотознімки зруйнованих будівель

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П'ятниця 11 березня 2022 06:04
Чернігів, Гостомель, Київ: у мережі показали аерофотознімки зруйнованих будівель Стоянка на космічному знімку (Фото: cnn.com)
Автор: Константин Широкун

Масштаби зруйнованої інфраструктури показали на фотографіях. На космознімках можна побачити зруйновані мости, торгові центри, а також багатоповерхові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

На супутникових знімках передмість Києва можна побачити, наскільки сильно постраждали об'єкти інфраструктури від обстрілів російськими ракетами.

Чернігів, Гостомель, Київ: у мережі показали аерофотознімки зруйнованих будівельТак, на одному зі знімків видно палаючі паливні баки на підконтрольному Росії аеродромі "Антонов" в Гостомелі.

Чернігів, Гостомель, Київ: у мережі показали аерофотознімки зруйнованих будівельФото також демонструють зруйновані багатоквартирні будинки Бородянці, підірваний міст на трасі Київ-Львів і згорілий логістичний центр у стоянці під Києвом, згорілий гіпермаркет" Епіцентр " у Чернігові та ін.

Чернігів, Гостомель, Київ: у мережі показали аерофотознімки зруйнованих будівель

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