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Жесткий карантин в Запорожье: как будет работать транспорт, школы и детсады

Новина українською → Запорожье, Пятница 02 апреля 2021 14:55
Жесткий карантин в Запорожье: как будет работать транспорт, школы и детсады Фото: в Запорожье ужесточают карантин (zp.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

Во время усиленного карантина в Запорожье общественный транспорт продолжит работать, но в случае соблюдения правила заполнения салона не более количества сидячих мест. Очное обучение в 1-4 классах продолжится, детсады будут работать.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал "ЗАПОРІЖЖЯ ІНФО".

"Общественный транспорт будет обслуживать городские маршруты при соблюдении определенных требований - количество пассажиров не должна превышать общего количества мест для сидения, обязательный масочный режим", - говорится в сообщении.

1-4 классы продолжают обучение в очном режиме. 5-11 классы будут учиться дистанционно. Учреждения дошкольного образования продолжают работать с соблюдением необходимых карантинных требований.

Напомним, в Запорожье местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести жесткий карантин. Новые ограничения начнут действовать с 3 апреля.

С 3 апреля в Запорожье запретят:

  • заведениям питания (помимо служб доставки) работать с понедельника по пятницу с 20:00 до 6:00, а также в выходные и праздничные дни;
  • проведение массовых мероприятий (кроме спортивных мероприятий, но без зрителей);
  • работа кинотеатров и других учреждений культуры;
  • деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению;
  • деятельность спортивных залов и фитнес-центров;
  • деятельность рынков и магазинов, кроме продовольственных.

Отметим, сейчас Запорожская область сейчас находится в "оранжевой" зоне карантина.

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