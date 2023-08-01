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У Чернігівську область намагалася прорватися російська ДРГ, її зупинили прикордонники

Фото: російська ДРГ намагалася прорватися у Чернігівську область (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталія Юрченко

Група російських диверсантів намагалася прорватися через кордон у Чернігівську область. Ворожу ДРГ зупинили прикордонники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Об'єднаних Сил ЗСУ Сергія Наєва в Telegram.

Інцидент стався минулої ночі. Командувач повідомив, що захисники припинили спробу перетину кордону України диверсійною розвідувальною групою противника.

Сергій Наєв у коментарі РБК-Україна уточнив, що ДРГ намагалася прорватися на українську територію з боку Росії.

Прикордонники 2-ї прикордонної застави зафіксували за допомогою тепловізорів чотирьох озброєних осіб. Захисники відкрили вогонь на ураження, що змусило диверсантів відійти назад.

"Одночасно за сигналом тривоги до місця події висунулися резерви зі складу прикордонного загону та Збройних Сил України. Завдяки вмілим діям підрозділів Сил оборони ворог в чергове зазнав втрати та не досяг поставленої мети", - зазначив командувач.

Як пізніше повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інцидент стався у межах Семенівської громади Чернігівської області.

Не перша спроба російських диверсантів

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв раніше заявив, що росіяни не залишають спроб проникнути територію Чернігівської та Сумської областей.

Так, 27 липня ворожа ДРГ намагалася проникнути у Сумську область. Сили оборони відбили атаку, відкривши вогонь. Прикордонники пояснили, що диверсанти намагаються виявили розташування військових, а також мінування території.

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ДРГприкордонникиЧерниговская область