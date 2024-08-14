У Чернігівській та Житомирській областях під атаку потрапили об'єкти інфраструктури

Нічна атака дронів

Про пуски та рух ворожих безпілотників стало відомо ще ввечері 13 серпня. Повітряні сили повідомляли, що російські дрони рухають з напрямку північних областей, а саме у Сумській, Чернігівській та Київській. Також було відомо про "Шахеди" у Запорізькій області, які рухалися у напрямку Дніпра.

Повітряну тривогу оголошували й у столиці, у Київській області працювала ППО. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури у Києві та області не зафіксовано.

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