В Черниговской и Житомирской областях под атаку попали объекты инфраструктуры

Ночная атака дронов

О пусках и движении вражеских беспилотников стало известно еще вечером 13 августа. Воздушные силы сообщали, что российские дроны двигаются по направлению к северным областям, а именно в Сумской, Черниговской и Киевской. Также было известно о "Шахедах" в Запорожской области, которые двигались в направлении Днепра.

Воздушную тревогу объявляли и в столице, в Киевской области работала ПВО. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры в Киеве и области не зафиксировано.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.