У Чернігівській області знову ввели погодинні відключення світла: що відомо

Як пояснили в міністерстві, наразі в усіх постраждалих від обстрілу регіонах аварійні відключення не застосовуються.

Зокрема по місту Києву енергетики повернули світло для понад 800 тисяч родин. Є локальні аварії, але енергетики продовжують працювати над точковими заявками.

Продовжуються відновлювальні роботи у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

На ранок "Чернігівобленерго" вимушено застосовує погодинні відключення обсягом двох черг.

Також цієї ночі ворог вкотре здійснив обстріл міста Ніжин Чернігівської області та Одеської області. На ранок є знеструмлені споживачі на Одещині.

Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу, як дозволила безпекова ситуація.

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання та заживити усіх споживачів", - додали в міністерстві.

Критичну інфраструктуру оперативно заживлено від генераторів.

Споживання електроенергії

За даними міністерства, споживання електроенергії залишається високим. Станом на 9:30 - воно було таким же, як у цей час минулої суботи - 4 жовтня.

Причина - утримання хмарної погоди на всій території України. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

"Враховуючи погодні умови, сьогодні зберігається необхідність ощадливого енергоспоживання. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно з 16:00 до 22:00", - додали в Міненерго.