У Чернігівській області запровадили графіки аварійних відключень: у чому причина

Повідомляється, що надійшла команда регіонального диспетчерського центру Центрального регіону НЕК "Укренерго" запровадити графік аварійних відключень, щоб не допустити перевантаження у мережі 110 кВ.

Застосовано обмеження на 15 МВт. Світло відключають споживачам у районі Бахмача, Ніжина та Прилук.

"Відключаються з 1 до 7 черги включно", - додали в обленерго.

Зазначимо, згідно з прогнозом "Укренерго", завтра, 23 вересня, заходи щодо обмеження споживання не плануються. При цьому українців закликають економити електроенергію у вечірні години та не включати одночасно кілька потужних електроприладів з 16:00 до 22:00.

Яка ситуація в енергетиці

На сьогодні енергосистему України намагаються максимально підготувати до зими. Але ситуація така, що холодний період у жодному разі не вдасться пройти без графіків відключень світла.

Детальніше про це читайте у матеріалі "Ходимо по краю. Світло за графіками може повернутися будь-якої миті: чому і що буде взимку".

Опитані РБК-Україна експерти зазначають, що регулярні графіки повернуться ближче до зими. Але не факт, що одразу з початком опалювального сезону. Очікується, що це залежатиме від середньодобової температури повітря. Як тільки вона опуститься нижче нуля, графіки поступово повертатимуться: спочатку одна черга, а пізніше, коли похолодає ще більше, дві черги і так далі.

Загалом графіки прогнозуються із середини-кінця листопада. Однак лише за умови, що не буде нових масованих російських атак по енергетиці.