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В Чернігівській області зафіксували 20 "прильотів", влучили в цивільний автомобіль

Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської області. Наразі було зафіксовано 20 прильотів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ОК "Північ".

"З 06:50 до 09:00 повідомили про 17 приходів, ймовірно з САУ, в район населеного пункту Михальчина Слобода. Втрат серед особистого складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація уточнюється. Внаслідок обстрілу знищено цивільний автомобіль. Без жертв", - пише пресслужба.

Також зазначається, що з 09:03 до 09:10 російські окупанти тричі вдарили, ймовірно з міномета 120 мм. Влучання зафіксували в районі населеного пункту Леонівка. Втрат серед особового складу або ж техніки немає.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило", - додає ОК "Північ".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти, сьогодні 23 лютого, обстріляли Очаківську громаду Миколаївської області. На щастя, постраждалих не було, ніч в регіоні минула спокійно.

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