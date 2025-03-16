У Чернігівській області впала російська ракета, а дрони атакували міськраду

Нагадаємо, в ніч на 16 березня російські окупанти атакували дронами Чернігів. Ворожий безпілотник влучив у п'ятиповерховий будинок, було зруйновано два поверхи. Внаслідок атаки виникла пожежа у будинку, на щастя, ніхто не постраждав.

Крім того, відомо, що під час повторної атаки дронів на Чернігів під обстріл потрапили патрульні.

Загалом цієї ночі Росія запустила по Україні 90 дронів. Сили ППО знищили 47 дронів. Ще 33 ворожих безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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