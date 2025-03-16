В Черниговской области упала российская ракета, а дроны атаковали горсовет

Напомним, в ночь на 16 марта российские оккупанты атаковали дронами Чернигов. Вражеский беспилотник попал в пятиэтажный дом, было разрушено два этажа. В результате атаки возник пожар в доме, к счастью, никто не пострадал.

Кроме того, известно, что во время повторной атаки дронов на Чернигов под обстрел попали патрульные.

Всего этой ночью Россия запустила по Украине 90 дронов. Силы ПВО уничтожили 47 дронов. Еще 33 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).

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