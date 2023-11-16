У Чернігівській області волонтерка потрапила під обстріл

Російські терористи обстріляли прикордонний Новгород-Сіверський район вчора, 15 листопада. У момент удару жінка везла продовольчу гуманітарну допомогу. Уламок снаряда пробив праві пасажирські двері та влучив водійці в стегно, вона їхала сама.

Волонтерка самостійно дісталася до найближчого блокпосту, де військові надали першу медичну допомогу та доправили до лікарні. Наразі жінку прооперували, загрози її життю немає.

Чаус зазначив, що у Чернігівській області за минулу добу загалом було 24 вибухи через російські обстріли.

Ситуація у Чернігівській області

Російська армія окупувала північну частину Чернігівської області у лютому-березні 2022 року. Українські військові звільнили регіон у квітні минулого року. Після деокупації з'ясувалося, що росіяни жорстоко поводилися з місцевим населенням, зафіксовані факти катування, вбивств та сильного утримування українців.

Наразі російські загарбники часто обстрілюють прикордонні території Чернігівської області.

Наймасштабніший удар по Чернігову стався 19 серпня. Окупанти випустили балістику по центру міста. Внаслідок атаки пошкоджено драматичний театр, площу, будівлі суду, Чернігівської ОВА, магазини та інші громадські заклади. Через російський удар загинули семеро осіб, близько 150 людей постраждали.