В Черниговской области волонтер попала под обстрел

Российские террористы обстреляли пограничный Новгород-Северский район вчера, 15 ноября. В момент удара женщина везла продовольственную гуманитарную помощь. Обломок снаряда пробил правую пассажирскую дверь и попал водителю в бедро, она ехала сама.

Волонтер самостоятельно добралась до ближайшего блокпоста, где военные оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Женщину прооперировали, угрозы ее жизни нет.

Чаус отметил, что в Черниговской области за минувшие сутки в общей сложности было 24 взрыва из-за российских обстрелов.

Ситуация в Черниговской области

Российская армия оккупировала северную часть Черниговской области в феврале-марте 2022 года. Украинские военные освободили регион в апреле прошлого года. После деоккупации выяснилось, что россияне жестоко обращались с местным населением, зафиксированы факты пыток, убийств и насильственного удержания украинцев.

Сейчас российские захватчики часто обстреливают приграничные территории Черниговской области.

Самый масштабный удар по Чернигову произошел 19 августа. Оккупанты выпустили баллистику по центру города. В результате атаки поврежден драматический театр, площадь, здания суда, Черниговской ОВА, магазины и другие общественные учреждения. Из-за российского удара погибли семь человек, около 150 человек пострадали.