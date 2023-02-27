У Чернігівській області відновлюють вуличне освітлення та електротранспорт

З вівторка, 28 лютого, у Чернігівській області відновлюють вуличне освітлення та роботу електротранспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Від завтра, за умови достатніх лімітів електропостачання, електротранспорт та ліхтарі будуть працювати з урахуванням комендантської години (23:00 - 4:00) та згідно рішення органів місцевого самоврядування", - йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що на території області буде оптимізовано алгоритм патрулювання.