У Чернігівській області відновлюють вуличне освітлення та електротранспорт

З вівторка, 28 лютого, у Чернігівській області відновлюють вуличне освітлення та роботу електротранспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
"Від завтра, за умови достатніх лімітів електропостачання, електротранспорт та ліхтарі будуть працювати з урахуванням комендантської години (23:00 - 4:00) та згідно рішення органів місцевого самоврядування", - йдеться в повідомленні.
Також зазначено, що на території області буде оптимізовано алгоритм патрулювання.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що українці вже два тижні живуть без відключень світла. Наразі ситуація в країні дозволяє не вимикати електроенергію.
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