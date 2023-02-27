В Черниговской области возобновляют уличное освещение и электротранспорт

Со вторника, 28 февраля, в Черниговской области возобновляют уличное освещение и работу электротранспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
"С завтрашнего дня, при условии достаточных лимитов электроснабжения, электротранспорт и фонари будут работать с учетом комендантского часа (23:00 - 4:00) и согласно решения органов местного самоуправления", - говорится в сообщении.
Также отмечено, что на территории области будет оптимизирован алгоритм патрулирования.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинцы уже две недели живут без отключения света. Сейчас ситуация в стране позволяет не выключать электроэнергию.
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