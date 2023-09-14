У Чернігівській області відновили один зі зруйнованих під час вторгнення РФ мостів

Як розповіли у відомстві, відкриття мосту дозволить вантажівкам не їхати в об’їзд 100 км замість 25 км та користуватись тимчасовою переправою.

Відновлювати міст почали ще на прикінці 2022 року, однак погодні умови не дозволяли його завершити. Він є третім мостом з тих, які Україні допомагає відновлювати Франція.

Збірна металева конструкція виготовлялась за індивідуальними параметрами у Франції. Там же на неї одразу нанесли шар дорожнього покриття.

Варто зауважити, що за час активних бойових дій у Чернігівській області у лютому-березні 2022 було зруйновано 27 мостових споруд. Однак вдалось встановити більше 20 тимчасових переправ, щоб відновити транспортне сполучення в області.

Наразі в області відновлено 5 мостів та встановлено 3 металеві модульні мости від французької гуманітарної місії.

Раніше ми писали, що рятувальники спільно з шляховиками відновили рух вантажного та легкового транспорту через р. Тересва у Закарпатській області дорогою Н-09.

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