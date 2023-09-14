В Черниговской области восстановили один из разрушенных во время вторжения РФ мостов

Как рассказали в ведомстве, открытие моста позволит грузовикам не ехать в объезд 100 км вместо 25 км и пользоваться временной переправой.

Восстанавливать мост начали еще в конце 2022, однако погодные условия не позволяли его завершить. Он является третьим мостом из тех, которые помогает Украине восстанавливать Франция.

Сборная металлическая конструкция производилась по индивидуальным параметрам во Франции. Там же на нее сразу нанесли слой дорожного покрытия.

Следует заметить, что за время активных боевых действий в Черниговской области в феврале-марте 2022 года было разрушено 27 мостовых сооружений. Однако удалось установить более 20 временных переправ, чтобы восстановить транспортное сообщение в области.

Сейчас в области восстановлено 5 мостов и установлены 3 металлических модульных моста от французской гуманитарной миссии.

Ранее мы писали, что спасатели совместно с путевиками возобновили движение грузового и легкового транспорта через Тересва в Закарпатской области по дороге Н-09.

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