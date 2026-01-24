У Чернігівській області без світла сотні тисяч людей після удару по енергооб’єкту

Російські війська пошкодили важливий енергооб’єкт у Ніжинському районі Чернігівської області, внаслідок чого без електропостачання залишилися сотні тисяч споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівобленерго".
За даними компанії, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Водночас у відомстві зазначають, що через складну безпекову ситуацію роботи можуть тривати довше, ніж зазвичай.
У "Чернігівобленерго" наголосили, що роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути світло в оселі споживачів.
Нагадаємо, у ніч проти сьогоднішнього дня Київ зазнав комбінованої атаки з боку Росії.
Близько 01:00 24 січня в столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів дронами, після чого майже одразу пролунали вибухи. Згодом російські війська також запустили балістичні ракети у напрямку міста.
Міський голова Віталій Кличко повідомив про наслідки обстрілу:
Крім того, на лівому березі Києва через масштабну атаку РФ виникли перебої з теплопостачанням і водою.