У Чернігівській області без світла сотні тисяч людей після удару по енергооб’єкту

За даними компанії, енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Водночас у відомстві зазначають, що через складну безпекову ситуацію роботи можуть тривати довше, ніж зазвичай.

У "Чернігівобленерго" наголосили, що роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути світло в оселі споживачів.