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В Черниговской области вспыхнул частный дом: есть погибшие, среди них двое детей

Гмырянка, Вторник 19 декабря 2023 17:02
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В Черниговской области вспыхнул частный дом: есть погибшие, среди них двое детей Архивное фото: В Черниговской области загорелся частный дом (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В селе Гмырянка (Черниговская область) вспыхнул пожар в частном доме. В результате этого погибла мама и двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Возгорание произошло в жилом доме в селе Гмырянка Ичнянской территориальной общины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ликвидировать пожар удалось в течение около часа. На месте происшествия обнаружены тела матери 2000 года рождения и двух мальчиков 2019 и 2020 годов рождения.

Фото: Последствия пожара (facebook.com/MNS.GOV.UA)

"Причина и обстоятельства трагедии устанавливаются", - добавили в ГСЧС.

Случаи пожаров в Украине

Недавно сообщалось, что столичные спасатели 15 декабря ликвидировали пожар на строительстве в Дарницком районе.

Также в Харькове из-за пожара в лифте девятиэтажки погиб человек во вторник, 12 декабря. Предварительно неисправность лифта вряд ли стала причиной ЧП.

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ГСЧС Пожар Черниговская область
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