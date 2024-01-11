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В Черниговской области российская ДРГ расстреляла авто, погиб мужчина

Семеновка, Четверг 11 января 2024 13:44
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В Черниговской области российская ДРГ расстреляла авто, погиб мужчина Фото: в Черниговской области российская ДРГ расстреляла автомобиль (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская ДРГ в Черниговской области расстреляла гражданский автомобиль. В результате атаки погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Информацию об обстреле подтвердил начальник Новгород-Северской районной военной администрации Сергей Сергиенко. По его словам, инцидент произошел около 5:00 вчера, 10 января, между селами Гремячка и Леоновка Семеновской общины. Расстояние оттуда до границы с Россией составляет чуть больше 500 метров.

В Черниговской области российская ДРГ расстреляла авто, погиб мужчина

скриншот deepstatemap.live

"Была информация от главы общины, что мужчина успел отвезти своего ребенка на автобус в Семеновку и возвращался в Костобобров. Был заход ДРГ. К сожалению, мы потеряли мужчину", - сообщил Сергиенко.

По его словам, погибший был 1961 года рождения и работал водителем школьного автобуса.

Украинские военные пока не комментировали ситуацию.

Ситуация в Черниговской области

Российская армия оккупировала северную часть Черниговской области в феврале-марте 2022 года. Украинские военные освободили регион в апреле того же года.

Пока российские захватчики часто обстреливают приграничные территории Черниговской области. Фиксируются попытки прорыва российских диверсантов.

Самый масштабный удар по Чернигову произошел 19 августа. Оккупанты выпустили баллистику по центру города. В результате атаки поврежден драматический театр, площадь, здания суда, Черниговской ОВА, магазины и другие общественные учреждения. Из-за российского удара погибли семь человек, около 150 человек пострадали.

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